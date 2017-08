PSA Peugeot Citroën hat die Übernahme von Opel offiziell abgeschlossen. Der deutsche Autobauer hat nun 100 Tage, um einen Restrukturierungsplan vorzulegen. Die Synergien sollen pro Jahr in die Milliarden gehen.

Der Autobauer Opel gehört nun zum französischen PSA-Konzern. Die Verträge mit dem Verkäufer General Motors seien abgeschlossen, teilte Opel am Dienstag in Rüsselsheim mit. Mit der Übernahme entsteht gemessen an den Absatzzahlen der nach Volkswagen zweitgrößte Autokonzern Europas mit einem Marktanteil von rund 17 Prozent.

Opel hatte seit 1929 zu General Motors gehört und war zeitweise der größte Autobauer in Deutschland. Seit 1999 hatten die Rüsselsheimer mit ihrer britischen Schwestermarke Vauxhall allerdings keinen ...

