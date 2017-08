FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Taxifahrer verlangen einen finanziellen Ausgleich für die Zeit, in der die Abgastechnik ihrer Dieselautos nachgerüstet wird. "Für uns bedeutet die Fahrt in die Werkstatt und das Einspielen der Updates bares Geld. Denn in der Zeit, in der das Taxi in der Werkstatt ist, verdient es kein Geld", sagte der Geschäftsführer des Taxiverbandes BZP, Thomas Grätz, vor dem Dieselgipfel in Berlin. "Dafür muss die Autoindustrie gerade stehen."

Der Verband verlangt mehr Rechtssicherheit für das Gewerbe. "Wir setzen schon lange darauf, sauberere Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, ob beim Einsatz von Erdgas- oder Hybrid-Fahrzeugen. Wir haben moderne Diesel-Fahrzeuge angeschafft und uns auf die Schadstoff-Angaben der Industrie verlassen. Mittelfristig wird die Taxi-Branche elektrisch fahren." Für dauerhafte und saubere Mobilität benötige man die Unterstützung von Bund, Ländern und Kommunen./ceb/DP/stb

