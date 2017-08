Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh klar über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Um 9.00 Uhr hielt er bei 1,1819 Dollar. In New York hatte er zuletzt mit 1,1837 Dollar notiert. Zum am Montagnachmittag festgelegten Richtkurs von 1,1727 Dollar zeigte sich der Euro somit deutlich fester.Die aktuelle Euro-Stärke resultiert ...

