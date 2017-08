Essen - Letztlich haben die Preisdaten für den Euroraum bestätigt, dass die Teuerungsdynamik hierzulande gering ist, so die Analysten der National-Bank AG.Für die EZB bestehe kein Grund, Anpassungen ihrer aktuellen Geldpolitik vorzunehmen. Daher dürften weiterführende Entscheidungen auch erst im Oktober gefällt werden, wobei die Notenbanker sicher die Entwicklung der Energie- und auch Rohstoffpreise im Blick haben würden. Für sie dürften aber die kommenden Lohnverhandlungen in weiten Teilen des Euroraums, insbesondere aber in Deutschland, mehr Gewicht haben, als Schwankungen bei Rohstoffpreisen. Die positive wirtschaftliche Entwicklung, die sich heute einmal mehr an den endgültigen Werten für die Markit Einkaufsmanagerindices sowie dem Euroland BIP für Q2 ablesen lassen werde, dürften irgendwann ihre Spuren hinterlassen.

