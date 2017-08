BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Gegenmaßnahmen angekündigt, sollten die verschärften US-Sanktionen gegen Russland auch europäische Unternehmen treffen. "Gegen eine 'America First'-Industriepolitik unter dem Vorwand von Sanktionen werden wir uns wehren", betonte der SPD-Politiker.

Der US-Kongress hat die Strafmaßnahmen gegen Russland, Iran und Nordkorea angezogen und will damit explizit auch russische Gaslieferungen nach Europa treffen. Flüssiggas aus den USA soll an die Stelle der Lieferungen aus Russland treten. Betroffen von diesem Schritt wäre auch der Bau der Gasröhre Nord Stream 2 unter der Ostsee, für den deutsche Unternehmen Geld geben.

Das Gesetz über die härteren Sanktionen tritt erst in Kraft, wenn es US-Präsident Donald Trump unterzeichnet. Bisher hat er noch nicht durchblicken lassen, wie er sich entscheidet. "Wir werden diese Gelegenheit nutzen. Ich bin mit (Außenminister) Rex Tillerson dazu in engem Kontakt. Wir werden unsere Punkte in aller Deutlichkeit machen", betonte Gabriel.

