Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

DE/Bevölkerung mit Migrationshintergrund wächst 2016 um 8,5 Prozent

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung hat in Deutschland im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent zugenommen. Das war der stärkste Zuwachs seit Beginn der Messung im Jahr 2005, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus mitteilte. Der hohe Anstieg sei vor allem auf die hohe Zuwanderung von Ausländern einschließlich der Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 zurückzuführen.

Chinas Caixin-Einkaufsmanager-Index zieht im Juli weiter an

Die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe Chinas hat einer Erhebung von Caixin und Markit zufolge im Juli den zweiten Monat in Folge angezogen. Der Einkaufsmanager-Index stieg auf 51,1 von 50,4 Punkten im Juni, wie Caixin und Markit mitteilte. Zählerstände von mehr als 50 zeigen eine Expansion an, während Werte von unter 50 auf eine Kontraktion hindeuten. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit vier Monaten und deutet auf eine schnelleres Expansionstempo der Wirtschaft hin. Allerdings hatten die am Vortag veröffentlichten offiziellen Daten eine Schwäche bei Produktion und Nachfrage offenbart. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank auf 51,4 von 51,7 Punkten.

Australiens Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Die australische Zentralbank hat den Leitzins einmal mehr nicht angefasst. Sie beließ ihn auf dem Rekordtief von 1,5 Prozent, wo er seit einem Jahr verharrt. Die Reserve Bank of Australia warnte gleichzeitig vor der Stärke des australischen Dollar, die das Wirtschaftswachstum und die Preisentwicklung bremsen könnte.

Pentagon kritisiert Pläne der Türkei zum Kauf russischer Raketen

Die USA haben die Pläne des Nato-Partners Türkei kritisiert, ein russisches Raketenabwehrsystem zu kaufen. Pentagon-Sprecher Jeff Davis äußerte in Washington die Sorge, womöglich gebe es bei der Verwendung russischer Technologie Schwierigkeiten bei der militärischen Zusammenarbeit innerhalb der westlichen Allianz. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist mit der Führung in Moskau in Gesprächen über den Erwerb des russischen S-400-Raketenabwehrsystems. Türkische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, das Rüstungsgeschäft werde zum Abschluss gebracht.

USA verhängen Sanktionen gegen Venezuelas Staatschef

Die USA verschärfen ihre Gangart gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. Führende US-Politiker brandmarkten den Präsidenten des südamerikanischen Landes am Montag als "Diktator" und gaben die Verhängung von Sanktionen gegen den linksnationalen Politiker bekannt. Washington reagierte damit auf die von Maduro veranlasste Wahl einer verfassunggebenden Versammlung, welche die seit Monaten andauernden Unruhen in Venezuela weiter verschärft hatte.

+++ Konjunkturdaten

+ Thailand

Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,08% gg Vormonat (PROG unverändert)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,48% gg Vorjahr (PROG +0,4%)

Verbraucherpreise Juli -0,13% gg Vormonat (PROG -0,1%)

+ Indonesien

Kernverbraucherpreise Juli +3,05% gg Vorjahr (Juni: +3,31%)

Verbraucherpreise Juli +3,88% gg Vj (PROG: +3,84%)

Verbraucherpreise Juli +0,22% gg Vm (PROG: +0,19%)

+ Südkorea

Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,8% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

Verbraucherpreise Juli +0,2% (PROG: -0,1%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Juli +2,2% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 03:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.