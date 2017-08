EXCHANGE NOTICE, AUGUST 1, 2017 SHARES



FIT BIOTECH LTD: SHARES SUBSCRIBED WITH CONVERTIBLE LOAN



A total of 873 616 shares will be traded as old shares as of August 2, 2017.



Identifiers of Fit Biotech Ltd's share:



Trading code: FITBIO ISIN code: FI4000148606 Orderbook id: 109536 Number of shares: 67 820 446



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



