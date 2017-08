Gestoppte bzw. gedrehte Serien: QSC +3,11% auf 1,858, davor 7 Tage im Minus (-7,97% Verlust von 1,96 auf 1,8), Chorus Clean energy -0,93% auf 12,3, davor 6 Tage im Plus (1,35% Zuwachs von 12,25 auf 12,41), BKS Bank Stamm +0,56% auf 17,95, davor 6 Tage ohne Veränderung , Toyota Motor Corp. -0,22% auf 47,8, davor 5 Tage im Plus (2,63% Zuwachs von 46,68 auf 47,91), Aurelius -1,66% auf 49,78, davor 5 Tage im Plus (6,95% Zuwachs von 47,33 auf 50,62), Hellenic Petroleum +1,03% auf 7,83, davor 5 Tage im Minus (-5,6% Verlust von 8,21 auf 7,75), Syngenta-0,17% auf 445,25, davor 4 Tage im Plus (2,23% Zuwachs von 436,25 auf 446), S Immo -1,02% auf 12,63, davor 4 Tage im Plus (2,9% Zuwachs von 12,4 auf 12,76), Medigene +0,54% auf 10,31, davor 4 Tage im Minus (-2,7% Verlust von 10,54 auf...

