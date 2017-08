WACKER CHEMIE AG

Liebe Trader,

Nach einer Anstiegsphase von 40,48 Euro auf ein Verlaufshoch von 117,80 Euro zwischen November 2012 sowie März 2015 schlug die Aktie von Wacker Chemie zunächst in einen entgegengesetzten Trend um und setzte nur wenig später auf das Unterstützungsniveau von 58,20 Euro bis Februar letzten Jahres zurück. Von dort aus startete wieder eine Erholungsbewegung und reichte bis auf ein Verlaufshoch von 115,20 Euro und damit knapp an die Jahreshochs aus 2015 aufwärts. Allerdings verfehlte Wacker Chemie seine Vorhochs nur knapp und musste einen kurzfristigen Umweg über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis nehmen. Seitdem herrscht aber wieder deutlich gesteigerte Kauflaune unter den Marktteilnehmern und drückte das Papier zuletzt über den Widerstandsbereich zwischen 102,20 sowie 103,85 Euro aufwärts. Dabei lieferten sich Bullen und Bären in den letzten Handelstagen einen äußerst dynamischen Kampf und diese Widerstandsmarke, der offenbar den Bullen zugeschrieben werden kann.

Long-Chance:

Kurzfristig sind vom aktuellen Niveau aus direkte Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von 107,90 Euro zu erwarten. Darüber dürfte es weiter an die darüber gelegenen Zwischenhochs um 109,50 Euro weiter aufwärts gehen und kann über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Übergeordnet besteht aber die Möglichkeit eines Kursanstiegs sogar bis an die Jahreshochs von 115,20 Euro und damit eine satte Rendite-Chance. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch knapp unterhalb der Marke von 100,00 Euro aufhalten. Darunter wird nämlich ein Test des EMA 50 auf Tagesbasis bei 98,27 Euro wahrscheinlich, möglicherweise geht es sogar noch auf die größere Horizontalunterstützung bei grob 95,00 Euro weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 104,90 Euro

Kursziel: 107,90 / 109,50 / 115,20 Euro

Stopp: < 99,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,00 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Wacker Chemie AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 104,90 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.