Zalando SE: ZALANDO SE VERÖFFENTLICHT FINANZZAHLEN FÜR DAS 2. QUARTAL 2016 AM 10. AUGUST 2017

Berlin, 1 August 2017 // Zalando SE veröffentlicht Finanzzahlen für das 2. Quartal 2017 (endend am 30. Juni 2017) um 8:00 Uhr (CET) am 10. August 2017. Rubin Ritter, Mitglied des Vorstands, wird die Finanzzahlen in einer Telefonkonferenz um 9:30 Uhr (CET) erläutern. Im Anschluss daran wird Research-Analysten und Investoren die Möglichkeit zur Q&A geboten. Die Präsentation wird in Englisch abgehalten und wird durch einen live Audiocast verfügbar sein.

Link Audiocast: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=4825

Einwahldaten (für Research Analysten und Investoren): Um sicherzustellen, dass Sie rechtzeitig zur Telefonkonferenz eingewählt sind, bitten wir Sie, sich kurz vor Beginn einzuwählen und zu registrieren.

DE: +49 69 22 22 29 043 UK: +44 203 009 2452 US: +1 855 402 7766 Teilnehmer PIN: 50744135#

Der Audiocast wird kurz nach der Telefonkonferenz auf der Investor Relations Webseite ( https://corporate.zalando.de/de/ir) verfügbar sein.

Über Zalando Zalando ( https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von über 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalando's Logistiknetzwerk mit vier zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch einen auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standort in Norditalien und Frankreich. Wir sind überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet. Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich mehr als 200 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2017 mehr als 68 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 20,4 Millionen.

Kontakt Patrick Kofler // Team Lead Investor Relations Email: investor.relations@zalando.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Tamara-Danz-Straße 1 10243 Berlin Deutschland E-Mail: presse@zalando.de

Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN: DE000ZAL1111 WKN: ZAL111 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000ZAL1111

