AvaTrade (http://www.avatrade.de), der führende Forex- und CFD-Broker hat seine fixen, flexiblen und Optionsspreads um durchschnittlich 35% bei den Hauptwährungspaaren und um bis zu 50% bei anderen FX-Paaren gesenkt. Diese Veränderung, mit einigen der besten Trading-Konditionen wie extra-niedrige Spreads, exzellente Bonusse und Hebel von bis zu 400:1, macht AvaTrade zu einem Branchenführer.



Zusätzlich zu diesen reduzierten Spreads hat AvaTrade 2017 seine Aktivitäten und sein Portfolio signifikant erhöht. Mit dem Eintritt in den Markt der Kryptowährungen, bietet AvaTrade den Handel von 5 Top-Kryptowährungen 24/7 an, sowohl als Paare als auch als individuelle Assets. Avatrade ist weltweit reguliert, unter anderem bei der Zentralbank Irlands und ist einer der wenigen regulierten Broker, der Bonusse auf Einzahlungen und Hebel bis zu 400:1 anbietet.



"Wir versuchen immer, unser Angebot für unsere Kunden zu verbessern und sind stets darum bemüht, der Branche einen Schritt voraus zu sein," so Dáire Ferguson, der Geschäftsführer von AvaTrade. "Kunden, die großartige Konditionen fordern, keine Kompromisse bei der Regulierung eingehen wollen und Sicherheit verlangen, können bei AvaTrade die perfekte Kombination all dessen finden. Wir arbeiten pausenlos daran, neue und aufregende Funktionen, Tools und Angebote für unsere Kunden zu bieten," meint Ferguson.



Über AvaTrade



AvaTrade, der führende Forex- und CFD-Broker wurde 2006 gegründet und bietet über 250 Finanzinstrumente, Top-Handelsplattformen und eine neue, fortschrittliche mobile App, AvaTradeGO. Kunden erhalten einen eigenen Account-Manager und einen 24 Stunden Live-Kundenservice in 15 Sprachen. AvaTrade passt zu Tradern auf allen Levels und bietet sicheres Trading mit fortschrittlichen Verschlüsselungen und getrennt geführten Konten. AvaTrade ist in der EU, Japan, Australien, Südafrika und den Britischen Jungferninseln (BVI) vollständig reguliert.



