Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktienanleihe (ISIN DE000DK0LBF6/ WKN DK0LBF) der DekaBank auf die thyssenkrupp-Aktie (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) vor.Mit einem Kursanstieg von 26 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate zähle die thyssenkrupp-Aktie zu den am besten gelaufenen Aktien im DAX innerhalb dieses Zeitraumes. Die Großaufträge aus Rüstungsprojekten, sowie Fusions- und Übernahmegerüchten könnten dem Aktienkurs auch in den nächsten Monaten Unterstützung verleihen. Mit Kurszielen von bis zu 33 Euro schätze die Mehrheit der Analysten die thyssenkrupp-Aktie als Kauf oder zumindest als haltenswert ein.

