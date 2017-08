Geht Gold bald wieder steil? Fakt ist: Der Goldpreis bewegt sich in einem Aufwärtstrend. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den Goldpreis können risikofreudige Anleger eine stattliche Seitwärtsrendite erzielen.

Ein schwacher Dollar protegiert in der Regel den Goldpreis. In den vergangenen Wochen verlor der Dollar gegenüber dem Euro deutlich an Boden. Und dies, obwohl die US-amerikanische Notenbank eine Trendwende in ihrer Zinspolitik vollzog. Was den Greenback eigentlich stärken sollte. Womöglich aber macht sich im aktuellen Dollar-Kurs die Enttäuschung über die bisherige Bilanz von US-Präsident Trump bemerkbar. Eine im Wahlkampf angekündigte Steuerreform blieb bislang aus. Zudem stützen geopolitische Risiken den Goldpreis. In erster Linie ist diesbezüglich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea zu nennen. ...

