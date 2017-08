Der Maispreis tendiert tiefer. Die vorgestellte Idee, mit einem Mini Future Short auf fallende Kurse zu setzen, erhöhe also ihren Gewinn. So näherten sich die Notierungen der Unterseite der gehaltenen Spanne an. Darunter könnten mit der bis Ende September schwächeren Saisonalität weitere Abgaben folgen.

Der Maispreis tendierte in der bereits seit Oktober vergangenen Jahres gehaltenen Schwankungsbreite zwischen 364 und 400 US-Dollar zuletzt weiter nach unten. Dabei befindet er sich derzeit nur noch kurz über den zuletzt erreichten Tiefs. Sollte der Bereich bis 364 US-Cents unterschritten werden, könnten weitere Abgaben bis zum Tief von Ende August letzten Jahres bei 348 US-Cents folgen, zumal sich in den saisonalen Daten übergeordnet von Mitte Juni bis Ende September eine fallende Tendenz darstellt, wobei sich diese im August vorübergehend abschwächen könnte. Unsere Mitte Juli erstmals ...

