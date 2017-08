Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones) An den europäischen Aktienmärkten tendieren die Kurse am Dienstag wenig verändert. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt im frühen Handel 0,1 Prozent auf 3.453 Punkte. Der DAX kann sich mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 12.107 Punkte knapp behaupten, mit MDAX und TecDAX geht es leicht nach oben. Etwas gestützt wird die Stimmung von guten Vorlagen aus Asien und einem leichten Rücksetzer des Euro, geprägt wird die Kursfindung bei den Einzeltiteln von der Berichtssaison.

"Die Konjunktur läuft gut, zumindest außerhalb der USA", sagt ein Händler. In China steht auch der neue Caixin-Einkaufsmanager-Index weiterhin auf Expansionskurs, und in Südkorea zieht der Außenhandel stark an. "Während die asiatischen Schwellenländer von der Dollar-Schwäche profitieren, leidet Europa aber unter ihr", sagt der Händler. Mit 1,1815 Dollar liegt die Gemeinschaftswährung nur knapp unter dem neuen Jahreshoch von 1,1846 Dollar vom Montag.

Hinzu kommt die übergeordnete Schwäche der Autotitel, die vor allem den DAX drückt. Vor dem so genannten Diesel-Gipfel am Mittwoch wird mit keinem Ende der tendenziellen Schwäche gerechnet. Positive Perspektiven billigen Marktteilnehmer dagegen weiterhin den Rohstoff-Werten zu, zumindest über den Tag hinaus. Die Eisenerzpreise in Schanghai ziehen am Morgen um weitere 3,2 Prozent an. Der Index der Basic Resources im Stoxx gibt trotzdem erst einmal etwas nach, nachdem er den Markt zuletzt klar geschlagen hatte.

FMC nach Zahlen sehr fest

Daneben steht die Berichtssaison im Blick. In der laufenden Woche legt etwa die Hälfte der DAX-Unternehmen die Zahlen zum zweiten Quartal auf den Tisch.

DAX-Spitzenreiter sind erst einmal FMC, die um 1,8 Prozent steigen. Zwar liegen die Gewinnkennziffern etwas unter den Erwartungen. "Der Markt ist aber bereits extrem negativ in die Zahlen gegangen", sagt ein Händler. Groß seien die Abweichungen aber nicht, und den Ausblick habe FMC bestätigt. Das führe nun zu terminmarktorientierten Käufen. Auch mit den Aktien der Muttergesellschaft Fresenius geht es aufwärts. Sie ziehen um 0,8 Prozent an, nachdem Fresenius die Erwartungen erfüllt hat.

Gute Ergebnisse hat auch Infineon abgeliefert, das Segmentergebnis hat die Erwartungen übertroffen. Auch der Nettogewinn hat die Schätzungen geschlagen. Der Kurs hat anfängliche Gewinne allerdings abgegeben und sinkt um 0,7 Prozent.

Als leicht enttäuschend bewerten Marktteilnehmer dagegen die Zahlen von Heidelbergcement. "Der erhoffte Aufschwung ist das noch nicht", sagt ein Händler. Lediglich den Nettogewinn habe der Baustoffkonzern deutlich gesteigert. Leicht positiv sei die Bestätigung der Prognose. Der Kurs gibt um 0,7 Prozent nach.

In Europa steigen Rolls Royce um knapp 6 Prozent, nachdem der Triebwerkshersteller die Ertragswende schneller und stärker geschafft hat als erhofft. BP steigen nach Vorlage ihrer Zahlen um 2,5 Prozent, so dass der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 0,9 Prozent die Sektorengewinner in Europa anführt.

SMA Solar mit zweistelligem Plus

SMA Solar springen nach einer deutlich erhöhten Prognose um fast 15 Prozent nach oben. "Das kam total überraschend und der Umfang ist sehr hoch", sagt ein Händler. SMA sieht nun einen operativen Gewinn auf EBITDA-Basis von 85 bis 100 Millionen Euro, während bisher nur mit 70 bis 90 Millionen Euro gerechnet wurde. Als Gründe für die Prognoseanhebung nennt der Vorstand den hohen Auftragsbestand und die starke Nachfrage in allen Märkten, insbesondere in der Region Asien-Pazifik.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.453,37 0,12 4,01 4,95 Stoxx-50 3.084,79 0,06 1,88 2,47 DAX 12.107,45 -0,09 -10,80 5,46 MDAX 24.574,63 0,08 19,80 10,75 TecDAX 2.262,96 0,18 4,04 24,91 SDAX 11.093,28 0,06 6,74 16,53 FTSE 7.406,85 0,47 34,85 3,70 CAC 5.097,55 0,07 3,79 4,84 Bund-Future 161,98 0,01 -0,5 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1815 -0,2% 1,1836 1,1788 EUR/JPY 130,20 -0,2% 130,50 130,22 EUR/CHF 1,1428 -0,1% 1,1445 1,1391 GBP/EUR 1,1182 +0,0% 1,1159 1,1184 USD/JPY 110,23 -0,0% 110,26 110,45 GBP/USD 1,3209 +0,0% 1,3207 1,3183 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,32 50,17 +0,3% 0,15 -11,7% Brent/ICE 52,86 52,72 +0,3% 0,14 -10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,78 1.269,50 -0,1% -0,72 +10,2% Silber (Spot) 16,80 16,81 -0,1% -0,01 +5,5% Platin (Spot) 940,75 940,00 +0,1% +0,75 +4,1% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +14,2% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.