RÜSSELSHEIM/FRIEDBERG (dpa-AFX) - Die Deutschlandzentrale des japanischen Auto-Herstellers Mitsubishi zieht innerhalb Hessens um. Bis Ende dieses Jahres soll die Verwaltung von Rüsselsheim nach Friedberg auf das Gelände der Autohandelsgruppe Emil Frey wechseln, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Den 90 Beschäftigten würden attraktive Angebote gemacht, damit sie den Umzug in den modernen Neubau mitmachen könnten. Das europäische Design- und Entwicklungszentrum verbleibt hingegen in Trebur bei Rüsselsheim. Mitsubishi hat nach eigenen Angaben innerhalb von 40 Jahren rund 1,7 Millionen Fahrzeuge auf dem deutschen Markt verkauft./ceb/DP/stb

