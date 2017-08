Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Euroraums ist im Juli etwas weniger stark als bisher angenommen gewachsen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 56,6 (Vormonat: 57,4) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (56,8) Punkte prognostiziert.

Die Produktion wurde im Juli abermals kräftig ausgeweitet, was die Umfrageteilnehmer auf die robuste Binnen- und Exportnachfrage zurückführten. Zwar schwächten sich die Zuwächse bei der Produktion auf ein Sechsmonatstief ab, beim Auftragseingang auf ein Fünfmonatstief und beim Exportneugeschäft auf ein Viermonatstief, die Steigerungsraten zählten laut IHS Markit aber immer noch zu den höchsten seit der ersten Jahreshälfte 2011.

Infolge der guten Auftragslage nahmen die Auftragsbestände zum 27. Mal hintereinander und fast genauso stark zu wie beim Siebenjahreshoch im Juni, was den Kapazitätsdruck weiter steigen ließ. Folglich fiel auch der Stellenaufbau fast genauso kräftig aus wie im Mai, als die Beschäftigung mit Rekordrate zugelegt hatte.

Regional gesehen war das Wachstum vor allem in Deutschland stark, dessen PMI auf 58,1 (59,6) Punkte zurück ging. Erwartet worden waren 58,3 Punkte. Frankreichs Index stieg auf 54,9 (54,8) Punkte - deutlich weniger als erwartet (55,4). Italiens Industrie-PMI verringerte sich sogar auf 55,1 (Vormonat: 55,2) Punkte. Erwartet worden war ein Anstieg auf 55,4.

Der Preisdruck ließ im Juli weiter nach. So schwächte sich der Anstieg der Einkaufspreise auf ein Neunmonatstief ab, und die Verkaufspreise wurden mit der niedrigsten Rate seit Jahresbeginn angehoben. Dessen ungeachtet verteuerten sich einige Rohstoffe gegenüber Juni, was den Befragten zufolge in erster Linie auf die stärkste Verlängerung der Lieferzeiten seit April 2011 zurückzuführen war.

