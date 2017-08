Der britische Versicherungskonzern Direct Line Insurance Group (ISIN: GB00BY9D0Y18) wird seine Zwischendividende um 38,8 Prozent auf 6,8 Pence je Aktie (ca. 7,6 Eurocent) anheben (Vorjahr: 4,9 Pence), wie am Dienstag berichtet wird. Die Auszahlung erfolgt am 8. September 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 10. August 2017. Im letzten Geschäftsjahr wurden insgesamt 10,9 Pence (ca. 12,2 Eurocent) an Dividende ausgeschüttet. Auf ...

