Eine neue Studie belegt: Deutsche Unternehmen setzen immer stärker auf die Auslagerung von Jobs - und senken dadurch ihre Lohnkosten. Welche Branchen besonders betroffen sind.

Bei Daimler wehren sich nun auch die Hausmeister: Vergangene Woche verhandelte das Arbeitsgericht Stuttgart in erster Instanz die Klagen von neun ehemaligen Mitarbeitern im Gebäudeservice des Konzerns. Vor einigen Jahren hatte Daimler die betroffenen Angestellten in ein externes Dienstleistungsunternehmen ausgegliedert. Sie verrichten im Konzern seitdem weiter dieselbe Arbeit, werden aber schlechter bezahlt - und wollen sich wieder bei ihrem alten Arbeitgeber einklagen. Konkurrent BMW hatte zuletzt ähnlichen Ärger mit Werkverträgen.

Solche Streitfälle häuften sich in den vergangenen Jahren, nicht nur in der Autoindustrie. Dass sich die Hausmeister auf dem Werksgelände in Stuttgart in immer größerer Gesellschaft befinden, zeigt jetzt eine Studie, die soeben im "Quarterly Journal of Economics" erschienen ist. Darin zeigen der deutsche Arbeitsmarktforscher Johannes Schmieder von der Boston University und seine Kollegin Deborah Goldschmidt, wie stark das sogenannte Outsourcing in Deutschland über die Jahre zugenommen hat.

Ihre Befunde sind eindeutig: Unternehmen haben hierzulande eine stetig wachsende Zahl von Arbeitsplätzen an externe Firmen ausgelagert. Und die betroffenen Beschäftigten verdienen rund zehn bis fünfzehn Prozent weniger als Kollegen, die weiterhin direkt bei den Stammunternehmen angestellt sind.

Die beiden Forscher haben für ihre Studie umfangreiche Daten aus den deutschen Sozialversicherungsmeldungen der Jahre 1975 bis 2009 ausgewertet. Anhand der Informationen lässt sich detailliert nachvollziehen, wie sich Löhne und Gehälter jedes einzelnen Beschäftigten entwickelt haben. Es werden ...

