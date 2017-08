LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juli nach zwei Eintrübungen in Folge wieder etwas aufgehellt. Wie das Institut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,9 Punkte auf 55,1 Zähler. Analysten hatten dagegen einen Rückgang auf 54,5 Punkte erwartet. Der Vormonatswert wurde von 54,3 auf 54,2 Punkte korrigiert./bgf/jkr/fbr

