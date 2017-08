INFINEON TECHNOLOGIES AG

Liebe Trader,

Bereits seit September 2012 kann das Wertpapier von Infineon auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken, der von 4,86 Euro auf ein Verlaufshoch von 20,48 Euro aufwärts reichte. Dabei konnte die Aktie sogar über das Widerstandsniveau von glatt 18,00 Euro zulegen und bewies hierdurch relative Stärke. Seit einigen Wochen herrscht aber wieder Abgabebereitschaft unter den Marktteilnehmern, die das Papier zurück auf die Marke von rund 18,00 Euro abwärts geführt haben. An dieser Stelle versucht sich Infineon jetzt allerdings zu stabilisieren und könnte bei Erfolg seine übergeordnete Aufwärtsbewegung aufnehmen. Besonders eindrucksvoll hat sich die gestrige Tageskerze in Form eines Long-Legged Doji in den Chart eingebrannt, im heutigen Handelsverlauf wurden hingegen die oberen Kursmarken getestet. Kann das Niveau von glatt 18,00 Euro nachhaltig verteidigt werden, so sollte wieder eine kurzfristige Erholungsbewegung einsetzen können. Aber auch die heute vorgelegten Zahlen dürften dem Wertpapier von Infineon weiteren Auftrieb geben und unterstreichen die Notwendigkeit der Halbleiterindustrie in allen Branchen.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier von Infineon noch oberhalb der letzten größeren Unterstützungszone von grob 18,00 Euro aufhält, können kurzfristige Ausreißer bis an den EMA 50 bei 18,93 Euro folgen - knapp darüber wäre sogar ein Kursanstieg an den kurzfristigen Abwärtstrend um 19,17 Euro vorstellbar und kann über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der gestrigen Tagestiefs von 17,83 Euro aufhalten, falls das Papier im heutigen Handel doch noch den Rückwärtsgang einlegen sollte. Genauso gut auswertbar zeigt sich die Unterseite der Infineon-Aktie, unterhalb von 17,68 Euro ist mit einem Rücksetzer auf die darunter gelegene Horizontalunterstützung bei glatt 17,00 Euro zu favorisieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 18,23 Euro

Kursziel: 18,93 / 19,17 Euro

Stopp: < 17,83 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,40 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Infineon Technologies AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,23 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

