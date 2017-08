Der weltweit führende Anbieter sicherer vereinheitlichter Kommunikation VIPole ermutigt Unternehmen zur Verbesserung ihrer Sicherheit und zum Schutz vor Spionage, Sabotage und Internetkriminalität.

Der Markt für Unternehmenskommunikation, der in den vergangenen Jahren zur Reife gelangt ist, erreicht jetzt mit rasantem Tempo das Massenpublikum. Dies geht aus einer Untersuchung von Gartner zum Thema vereinheitlichte Kommunikation (Unified Communications, UC) hervor, die nachhaltiges Wachstum und ein gesteigertes Interesse seitens Anbietern prognostiziert. Sichere Zusammenarbeit ist seit langem eine unerlässliche Komponente zuverlässiger Arbeitsabläufe: Durch den Schutz der Kommunikation der wichtigsten und besonders empfindlichen Goldmine an Informationen sparen Unternehmen Millionen.

Das Jahr 2017 ist von bedeutenden Veränderungen der EU-Gesetzgebung geprägt, die grundlegende Auswirkungen auf die Themen Verschlüsselung und Datensicherheit haben werden. Darüber hinaus ist die Datenschutz-Grundverordnung ab nächstem Frühjahr verbindlich anzuwenden. "Der positive Effekt dieser Entwicklung ist bereits heute sichtbar, mit einer steigenden Zahl von kleinen und mittleren Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich für VIPole-Lösungen interessieren. Dies resultierte in einer Erweiterung unseres Unternehmensportfolios um 20 allein im zweiten Quartal", erklärte Christopher Miller, Head of Development. Führende Analysten von VIPole gehen davon aus, dass der Kundenstamm des Unternehmens weiter wachsen wird.

Das Unternehmen zählt eine steigende Zahl deutscher Firmen zum Kreis seiner neuen Unternehmenskunden, der im Laufe der vergangenen zwei Jahre um 37 gewachsen ist. Führende Experten führen diese Entwicklung auf die starke Verbreitung von Internetkriminalität in ganz Deutschland zurück, ein Thema, das letzte Woche von Reuters in den Fokus der Medien gerückt wurde. "Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland ist bereits Opfer von Sabotage, Industriespionage oder Datendiebstahl geworden. Diese Angriffe verursachen Schäden in Höhe von schätzungsweise 55 Milliarden Euro pro Jahr." Diese erschreckenden Zahlen führen dazu, dass Unternehmen ihre Einstellung ändern, was Sicherheit und Datenschutz anbelangt.

VIPole, ein bekannter Kommunikationsanbieter, ermutigt deutsche Firmen dazu, sich der Gemeinschaft von Benutzern anzuschließen, die bereits sichere Plattformen für vereinheitlichte Kommunikation mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen, um die Kontrolle über ihre Daten zu behalten und die Kommunikation inner- sowie außerhalb des Unternehmens zu schützen. Er stellt Unterstützung für alle Unternehmen bereit, die sichere Kommunikation in ihren Arbeitsbereich implementieren möchten.

Über VIPole Solutions

VIPole ist ein Paket ausgereifter Unternehmenssoftware-Produkte in einem System, das Sicherheit der Spitzenklasse bietet. Die skalierbare Lösung gewährleistet Schutz bei der Zusammenarbeit und ermöglicht Benutzern eine medienreiche Erfahrung an jedem Arbeitsplatz. VIPole ist in der Cloud sowie lokal verfügbar und hervorragend für Teams, kleine, mittlere sowie große Unternehmen geeignet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170801005738/de/

Contacts:

VIPole International LP

Catherine Long

PR Manager

+441157070057

catherine.long@vipole.com