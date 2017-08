NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA) erwartet vorerst kein Ende des aktuellen Jobaufschwungs. "Ich sehe dieses Jahr keine Trendwende am Arbeitsmarkt", sagte Detlef Scheele am Dienstag in Nürnberg. Er widersprach damit Einschätzungen von Bankenvolkswirten, die in den kommenden Monaten mit einer Abkühlung auf dem deutschen Arbeitsmarkt rechnen. Er sei optimistisch, sagte Scheele. Dabei verwies er auf die weiterhin große Zahl an offenen Stellen und die weiter steigende Zahl von Arbeitsplätzen. Die Bundesagentur folge hier der Einschätzung ihres hauseigenen Forschungsinstituts./kts/DP/jkr

