Düsseldorf - Zuletzt war beim Kupferpreis gähnende Langeweile angesagt, denn seit Ende des vergangenen Jahres bewegte sich das Basismetall in einer engen Schwelle seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Immerhin sei es dank dieser Entwicklung mittlerweile zu einem nachhaltigen Bruch des Abwärtstrends seit Sommer 2011 (akt. bei 235 USD) sowie zu einer Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 254 USD) gekommen. Aus charttechnischer Sicht stehe nun der ultimative Lackmustest an. Schließlich würden eine Vielzahl von Hoch- und Tiefpunkten bei rund 300 USD im Zusammenspiel mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (295/98 USD) nach Erachten der Analysten eine entscheidende Widerstandszone bilden. Für das "i-Tüpfelchen" sorge in diesem Zusammenhang, dass bei einem Spurt über die angeführten Schlüsselmarken gleichzeitig eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation Realität wäre. Mit anderen Worten: Im Erfolgsfall sei die Baissetendenz der letzten Jahre vergessen.

