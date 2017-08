Tallinn, Estland, und Peking (ots/PRNewswire) -



Taxify, ein führender Fahrdienstvermittler in Europa und Afrika, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Didi Chuxing bekanntgegeben, der weltweit führenden mobilen Transportplattform. Die Partnerschaft sieht Investitionen und eine Zusammenarbeit von DiDi mit Taxify vor, um das Wachstum und die Innovation von Taxify in diversifizierten Märkten voranzutreiben.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/540174/Taxify_Partnership_Logo.jpg )



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/540400/didi_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/540175/Taxify_Didi_Chuxing.jpg )



Taxify wurde 2013 in Estland gegründet und ist der am schnellsten wachsende Fahrdienstvermittler in Europa und Afrika. Sein Dienst wird von mehr als 2,5 Millionen Menschen in Großstadtgebieten in 18 Ländern genutzt, darunter Ungarn, Rumänien, das Baltikum, Südafrika, Nigeria und Kenia.



Das breite Angebot an Mobilitätsdiensten von DiDi stützt sich auf AI-Technologien und umfasst Taxi, Premier, Express, Luxe, Hitch, und viele mehr. Es wird von mehr als 400 Millionen Menschen in über 400 Städten genutzt. DiDi hat mehr als 17 Millionen Menschen zu einer flexiblen Beschäftigung und Einkommensquelle verholfen. Das Unternehmen unterstützt Städte auf Basis künstlicher Intelligenz beim Aufbau integrierter, nachhaltiger und intelligenter Lösungen zur Personenbeförderung.



Markus Villig, Grüder und CEO von Taxify, sagte: "Diese Partnerschaft stärkt die Position von Taxify in wichtigen europäischen und afrikanischen Märkten. Wir sind überzeugt, dass DiDi der beste Partner ist, damit wir zum beliebtesten und effizientesten Fahrdienstvermittler in Europa und Afrika aufsteigen können."



Will Cheng Wei, Gründer und CEO von Didi Chuxing, sagte: "Taxify bietet innovative, hochqualitative Mobilitätsdienste in vielen verschiedenen Märkten. Wir teilen die Begeisterung für mobile Technologien, die es uns ermöglichen, auf die sich rasch wandelnden Kundenanforderungen zu reagieren und den traditionellen Personenbeförderungssektor zu revitalisieren. Ich bin überzeugt, dass aus dieser Partnerschaft neue, grenzüberschreitende Schnittstellen bei der intelligenten Personenbeförderungen zwischen asiatischen, europäischen und afrikanischen Märkten hervorgehen werden."



Informationen zu Taxify



Taxify ist ein in Tallinn (Estland) beheimateter internationaler Fahrdienstvermittler, dessen Netzwerk 25 Städte und 18 Länder in Europa, Westasien, Afrika und Mexiko umspannt und mehr als 2,5 Millionen Nutzer zählt. Das Unternehmen entwickelt und betreibt die Taxify Mobilanwendung, mit der man bequem vom Handy aus ein Taxi oder einen privaten Fahrdienst anfordern kann. Taxify beschäftigt über 170 Mitarbeiter und hat Beteiligungskapital in Höhe von 2 Mio. EUR mobilisiert. Die Transaktionseffektivität der Transport-App ist weltweit einzigartig.



Taxify verfolgt die Mission, durch ein hochqualitatives Fahrgasterlebnis zu günstigen Preisen einen Wandel des Transport-Ökosystems herbeizuführen und die Art und Weise zu revolutionieren, wie sich Stadtbewohner fortbewegen und Beschäftigung erzeugt wird. Taxify legt den Schwerpunkt auf Datenverwertung und AI-Technologien und will so zum effizientesten Fahrdienstvermittler der Region aufsteigen.



Informationen zu Didi Chuxing



Didi Chuxing ist die weltweit führende mobile Transportplattform. Das Unternehmen bietet fast 400 Millionen Nutzern eine vollständige Palette an Mobilitätsoptionen auf Basis von Mobiltechnologie an, darunter Taxi, Premier, Express, Hitch, Luxe, Bus, Minibus, Chauffeur, Car Rental, Enterprise Solutions und Bike-Sharing. Im Oktober 2016 wurden täglich bis zu 20 Millionen Fahrten über die Plattform von Didi abgewickelt, womit DiDi weltweit die größte Plattform für Onlinetransaktionen ist. Im August 2016 wurde Uber China von DiDi übernommen.



DiDi setzt sich in Kooperation mit Gemeinden und Partnern für die Lösung der weltweiten Herausforderungen in Sachen Transport, Umwelt und Beschäftigung ein. Dabei kommt ein datengestützter Deep Learning-Algorithmus zur Anwendung, um die Ressourcenzuteilung zu optimieren. Durch die kontinuierliche Verbesserung des Benutzererlebnisses und die Schaffung eines gesellschaftlichen Nutzens bemühen wir uns, ein effizientes, kollaboratives und nachhaltiges Transportökosystem aufzubauen. DiDi wurde 2016 von der MIT Technology Review als eine der "World's Smartest 50 Companies" auszeichnet und in die Fortune "Change the World"-Liste aufgenommen. 2015 wurde DiDi was als "Davos Global Growth Company" auszeichnet.



OTS: Taxify and Didi Chuxing newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127472 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127472.rss2



Pressekontakt: Taxify Tallinn Estland Taxify OÜ press@taxify.eu +372-58842152 https://taxify.eu/press/ . Didi Chuxing Großchina Brunswick Group didichuxing@brunswickgroup.com +86 10 59608600 / +852 3512 5000. USA Sard Verbinnen & Co didichuxing@sardverb.com +1 415 618 8750