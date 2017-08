London (ots/PRNewswire) -



Jetzt, wo die Nächte wieder kürzer werden, sollte man mal schauen, was The Roof Gardens für die Wintermonate zu bieten hat. Hier sind die Top 10 unserer saisonalen Highlights:



- Happy Rump Day: Feiern Sie den Mittwoch aka Hump Day - immerhin ist die Woche zur Hälfte geschafft und man ist über den Berg. Jeden Mittwoch gibt es in unserem preisgekrönten Restaurant Babylon das Rump Day-Menü - ein 500g English Rumpsteak mit getrüffelten Käsemakkaroni und Steak-Frites, ein perfektes Mahl, das zum Teilen einlädt und sich ideal mit einem nahestehenden Menschen und Ausblick auf das Stadtpanorama genießen lässt. - Live! Im The Roof Gardens wird wie immer für gute Live-Stimmung gesorgt. Für 2017 und das kommende Jahr ist ein fantastisches Aufgebot gebucht. Jeden Freitag und Samstagabend stehen von Oktober bis März ab 19 Uhr neue und etablierte Künstler auf der Bühne. - The Gardening Club feiert am Sonntag, dem 15. Oktober sein Comeback. Als Gastredner ist Baumpflegespezialist James Burton dabei, Senior Arboriculture Officer für das Royal Borough of Kensington & Chelsea, der 'A Day in the Life of a Tree Officer' präsentieren wird. - Ein schrecklich gutes Halloween: The Roof Gardens "Spuktakulär" - alle Schreckgespenster sind am Freitag 27. Oktober und Samstag, 28. Oktober zur Party geladen. Tickets sind ab 20 GBP erhältlich. Es gibt jede Menge Live-Musik, die bis weit nach der Geisterstunde für Stimmung sorgen wird. - Babylon öffnet seine Winterterrasse: Machen Sie's sich gemütlich - mit einem Cocktail zum Aufwärmen, überbackenem Käse und warmer Decke, und genießen Sie den Ausblick auf die Londoner Skyline von der vollständig beheizten Terrasse des Babylon aus. - Richtig gute Nächte finden mit einem fulminanten Crescendo ihren Höhepunkt! Unser alljährliches Feuerwerk wird am Samstag, 4. November, den Himmel über Kensington zum Strahlen bringen. Packen Sie die dicken Handschuhe weg, holen Sie die Tanzschuhe heraus und zelebrieren Sie Bonfire Night in Style. - Etwas USA gefällig? Babylon feiert am Donnerstag dem 23. November das traditionelle Thanksgiving und verwöhnt seine Gäste mit Spezialitäten von der anderen Seite des großen Teichs - Clam Chowder, Truthahn und Pumpkin Pie. - Weihnachtsfest mit der ganzen Familie: Unsere hauseigenen Flamingos verwandeln sich exklusiv und nur für einen Tag in Santas kleine Helferlein: am Samstag, den 9. Dezember, steht alles im Zeichen eines festlichen Tags für die Familie. - Hier liegt ein ganz besonderer Zauber in der Luft: Der Sonntagsbraten im Babylon sorgt garantiert für Überraschung. Jeden Sonntag, egal ob Treffen mit Familie oder Freunden, liegt neben dem köstlichen Duft auch Magie in der Luft. Lassen Sie sich von unserem Magier vor Ort verzaubern! - Silvester: Begrüßen Sie das Jahr 2018 stilvoll in 100 Fuß Höhe mit Blick auf London. Die Festivitäten starten mit einem kostenlosen Cocktail, im weiteren Verlauf wird das neue Jahr mit einem atemberaubenden Feuerwerk auf dem Dach des Roof Gardens eingeläutet.



