Neuss (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Christiane Grün, 56, leitet seit dem 1. August 2017 als Managing Director die DACH-Region des Multitechnologiekonzerns 3M. Sie verantwortet damit aus Neuss das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die gebürtige Münsterländerin folgt auf Dr. John Banovetz, der zum weltweiten Forschungschef des Unternehmens ernannt wurde.



Christiane Grün war zuletzt Managing Director von 3M im Vereinigten Königreich und Irland. Diese Position hatte sie Ende 2014 übernommen.



Bereits seit 1984 ist die studierte Lebensmitteltechnologin für 3M tätig. Nach verschiedenen Führungspositionen in der Forschung und im Bereich Marketing und Vertrieb übernahm sie als Business Director die Verantwortung für das Health Care Geschäft in Westeuropa. Mitte 2013 wurde Christiane Grün zur Geschäftsführerin von 3M Österreich und 3M Schweiz ernannt.



Mit Christiane Grün übernimmt zum ersten Mal seit 1952 eine Frau die Leitung des 3M Geschäftes in Deutschland.



"Ich freue mich sehr, wieder in meiner Heimat zu sein und auf die Herausforderung eine der weltweit wichtigsten Regionen von 3M zu leiten", so Christiane Grün kurz nach ihrer Ernennung.



Diese Pressemitteilung inkl. Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://ots.de/s8N6r.



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte 2016 einen Umsatz von über 30 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 50.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind. Weitere Informationen unter: www.3M.de, Twitter und Facebook.



OTS: 3M Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13650 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13650.rss2



Pressekontakt: Presse-Kontakt 3M: Stephan Rahn, Tel.: 02131 14-2159 E-Mail: srahn@3M.com 3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss Internet: www.3M.de https://twitter.com/3MDeutschland https://www.facebook.com/3MDeutschland