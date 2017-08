FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- ALPHAVALUE CUTS ASTRAZENECA TO 'ADD' (BUY) - BARCLAYS RAISES FIDESSA GROUP PRICE TARGET TO 1990 (1860) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 3700 (3650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TOPPS TILES PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1425 (1220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1050 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1380 (1440) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC PRICE TARGET TO 737 (695) PENCE - 'HOLD' - FTSE 100-INDIKATION +0.52% TO 7410 (CLOSE: 7372.00) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION +0.56% TO 7413 (CLOSE: 7372.00) POINTS BY IG - HSBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 179 (166) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ALLIED MINDS TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 124 (176) P. - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4400 (4900) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 625 (595) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1800 (1705) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'SELL' - LIBERUM INITIATES CAMBIAN WITH 'BUY' - TARGET 224 PENCE - LIBERUM RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 665 (650) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 235 (205) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2650 (2575) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 505 (475) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1025 (1000) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 770 (720) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS WPP PRICE TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES AVIVA TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 598 (427) PENCE - PANMURE RAISES UTILITYWISE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 88 (74) PENCE - RBC CAPITAL RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 435 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - S&P GLOBAL RAISES HSBC PRICE TARGET TO 820 (720) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4550 (5150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CARILLION PRICE TARGET TO 47 (78) PENCE - 'SELL'



