SK last day L&S- Indikation SMA Solar S92 30.66 (31.07.) 33.89/ 33.98 10.67% 11:01:03 Jenoptik JEN 23.30 (31.07.) 25.08/ 25.10 7.69% 11:02:13 CytoTools T5O 10.88 (31.07.) 11.38/ 11.60 5.66% 10:58:50 Syngenta SYT 392.38 (31.07.) 413.00/ 415.00 5.51% 22:57:27 Yingli Green YG11 1.95 (31.07.) 1.98/ 2.07 3.98% 11:02:10 Evotec EVT 12.20 (31.07.) 11.87/ 11.88 -2.68% 11:02:17 DuPont DUP 72.01 (31.07.) 69.82/ 70.00 -2.91% 11:02:40 bet-at-home.com BAH 109.20 (31.07.) 105.11/ 105.19 -3.71% 11:02:24 Ibu-Tec IBU 16.17 (31.07.) 15.28/ 15.48 -4.89% 11:02:43 SolarWorld SWV 1.64 (31.07.) 1.49/ 1.53 -7.86% 11:00:05 SMA Solar 01.08 08:10 Abbakus | ABACUS Abacus Hier haben...Den vollständigen Artikel lesen ...