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Dienstag, 01.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

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1,55 Euro		-0,085
-5,20 %
WKN: A1YCMM ISIN: DE000A1YCMM2 Ticker-Symbol: SWVK 
Aktie:
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SOLARWORLD AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
SOLARWORLD AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,552
1,578
11:54
1,561
1,589
11:58
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
JENOPTIK AG
JENOPTIK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
JENOPTIK AG25,555+9,68 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG33,475+9,18 %
SOLARWORLD AG1,55-5,20 %