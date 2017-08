München (ots) -



- Geglückter Start für neue "Curvy Supermodel"-Staffel - Anhaltender Erfolg für Sozialreportagen - Bestwerte für Vorabend-Soaps - 5,7 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen



"Curvy Supermodel" ist wieder da und begeistert vor allem die junge Zielgruppe. Neben dem guten Staffelstart der Castingshow konnte RTL II mit Dokumentationen, Soaps und Spielfilmen bei den Zuschauern landen.



Die vielbeachtete Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." ist mit einer neuen Staffel und einer neuen Jury zurück. Die Suche nach dem neuen Supermodel mit "Sanduhrfigur" startete am Montagabend mit guten 6,7 Prozent MA. Besonders in der jungen Zuschauern ist das Format beliebt: Mit starken 15,8 Prozent MA bei den 14- bis 29-Jährigen war RTL II mit der zweiten Folge in dieser Zielgruppe von 20:15 bis 22:15 Uhr Marktführer.



Die Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" konnte sich gegenüber dem Vormonat noch steigern. Bis zu 10,6 Prozent MA wurden hier erreicht. Auch eine Dokumentation aus der Reihe "Außergewöhnliche Menschen" bewegte die RTL II-Zuschauer und erreichte 7,3 Prozent MA.



Bestwerte für die beiden RTL II-Kult-Soaps: "Berlin - Tag & Nacht" erzielte im Juli bis zu 13,1 Prozent MA und somit den besten Wert seit September 2015. "Köln 50667" konnte mit bis zu 11,3 Prozent MA voll überzeugen. Auch bei den jungen Zuschauern (14-29) liefen die beiden Vorabend-Soaps mit bis zu 28,8 bzw. 21,4 Prozent MA überdurchschnittlich gut. Die im Anschluss gezeigten "RTL II News" runden mit bis zu 10,0 Prozent MA und 21,2 Prozent MA (14-29) den erfolgreichen Vorabend ab.



Auch mit Spielfilmen wie "The 6th Day" (11,1 Prozent MA), "Into The Blue" (8,9 Prozent MA), "Die Chaoscamper" (8,6 Prozent MA) oder "Die Wolke" (7,8 Prozent MA) traf RTL II den Geschmack der Zuschauer.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt, 01.07.-31.07.2017, vorläufig gewichtet 29.07.- 31.07.2017. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



