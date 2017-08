Siltronic, Zulieferer für die Halbleiterindustrie und ein Spinoff der Wacker Chemie, hatte bereits Anfang Juli seine Jahresprognose angehoben. So gesehen waren die guten Quartalsergebnisse, die am vergangenen Freitag auf den Tisch kamen, nicht mehr überraschend, zumal die Aktie (ISIN: DE000WAF3001) im Zuge der Anhebung der Prognosen bereits einen kräftigen Satz nach oben gemacht hatte. Daher reagierten die Anleger am Freitag kaum, die Aktie blieb im Bereich ihres Allzeithochs, mehr aber passierte nicht. Am Montag aber sah alles ganz anders aus:

Siltronic schoss nach oben, heute Früh gehen die Käufe weiter. Am Freitag hatte die Aktie als Konsequenz auf das Zahlenwerk mit 87,08 Euro leicht im Minus geschlossen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...