Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es ist ein Novum: Erstmals tagen die Delegierten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) in einer gemeinsamen Versammlung. Die diesjährige Delegiertenversammlung findet im Rahmen des Deutschen Jugendfeuerwehrtags im brandenburgischen Falkensee statt. Unter dem Motto "Unsere Welt ist bunt! Feuerwehr vereint!" entscheiden 170 Delegierte des DFV und 185 Delegierte der DJF über die Geschicke des Verbandes.



Die Delegiertenversammlung findet statt am Samstag, 9. September 2017, ab 11.00 Uhr im der Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee. Zuvor gibt es erstmals einen Interreligiösen Gottesdienst, der ab 9.00 Uhr verschiedene Perspektiven der Vielfalt bietet. Abends lädt der Landesfeuerwehrverband Brandenburg die Delegierten zum Brandenburgabend.



Der 21. Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet vom 7. bis 10. September statt. Schirmherr ist Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier. Neben der gemeinsamen Delegiertenversammlung stehen der "We are CreActive"-Wettbewerb, eine Aktionsmeile in der Innenstadt, ein Stadtfest sowie die Deutsche Meisterschaft im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr auf dem Programm. Weitere Informationen stehen unter www.jugendfeuerwehr.de online.



Der Deutsche Feuerwehrverband dankt der Daimler AG sowie der Telekom Deutschland GmbH für die freundliche Unterstützung.



Hinweis für die Presse: Wir bitten um formlose Akkreditierung für die Delegiertenversammlung bis Montag, 4. September 2017, 16.00 Uhr, per E-Mail an darmstaedter@dfv.org.



OTS: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50093 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50093.rss2



Pressekontakt: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Silvia Darmstädter Telefon: 030-28 88 48 823 Fax: 030-28 88 48 809 darmstaedter@dfv.org



Facebook: www.facebook.de/112willkommen Twitter: @FeuerwehrDFV