Amazon Fashion präsentiert in Zusammenarbeit mit der Fashion- und Lifestylebrand Nicopanda erstmalig eine eigene, exklusive Streetwear-Kollektion. Die aus sechs Teilen bestehende "See-Now, Buy-Now"-Kollektion wird während der London Fashion Week im September gelauncht. Eine Premiere für Nicopanda, denn das Label ist in diesem Jahr erstmalig mit einer eigenen Catwalk-Show vertreten. Das Besondere: Direkt nach der Show können alle Styles bei Amazon.de/fashion geshoppt werden. Als offizieller Sponsor der Show, richtet Amazon Fashion das Event in seinem europäischen Fashion-Fotostudio im Londoner Stadtteil Hoxton aus.



Die exklusive Unisex-Kollektion besteht aus einem Hoodie, einem Langarm-Shirt, einer Bomberjacke, einem Oversize-Schal, einer Clutch und einer Leggings und ist ab dem 16. September über die fünf europäischen Amazon Fashion Seiten erhältlich.



Das Label Nicopanda wurde vom preisgekrönten italienisch-japanischen Kreativdirektor Nicola Formichetti gegründet, der vor allem durch seine Positionen bei Diesel und Uniqlo sowie seine Kollaborationen mit Lady Gaga bekannt ist. "Die Zusammenarbeit mit Amazon ist extrem spannend, denn Amazon steht für schnelle Lieferung und eine großartige Auswahl und ist somit der perfekte Partner für diese exklusive Capsule-Collection", so Nicola Formichetti. "Um der DNA von Nicopanda treu zu bleiben, haben wir eine Unisex-Kollektion mit internationaler Streetstyle-Ästhetik entworfen. Jedes Kollektionsteil trägt die unverwechselbaren grafischen Nicopanda-Prints und ist in einer knalligen Farbpalette erhältlich."



"Die Designs von Nicopanda verdrehen Menschen auf den Straßen sprichwörtlich den Kopf und sind deshalb auch bei Stars wie Rihanna oder Lady Gaga besonders beliebt. Wir sind sehr glücklich, Kunden im Rahmen der London Fashion Week eine so außergewöhnliche Marke in unserem eigenen europäischen Fotostudio präsentieren zu können", so Susan Saideman, Vice President bei Amazon Fashion Europe.



