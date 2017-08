Das war eine gelungene Überraschung in der letzten Woche: Die Allianz hat früher als erwartet starke Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen deutlich übertroffen. Besonders erfreulich liefen die Geschäfte in der Vermögensverwaltung: Die Fondstochterunternehmen PIMCO und Allianz Global Investors erwirtschafteten zusammen 584 Millionen Euro operatives Ergebnis. Das ist eine Steigerung von 17 Prozent. Was Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR in Bezug auf die Aktie rät, sehen Sie im Video! Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um die Deutsche Bank, die Commerzbank und die HSBC. Die komplette Sendung finden Sie hier.