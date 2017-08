Kirchheim/Sittingbourne (ots) - Es entsteht ein paneuropäisches Logistikunternehmen für individualisierte Logistiklösungen



Zwei Spezialisten der Logistikbranche haben sich zusammengeschlossen: Das in Großbritannien mit Logistikpreisen ausgezeichnete Unternehmen Carousel Logistics sowie die LSi Logistik Service individuell in Deutschland mit Büros in Spanien und Polen haben ihre Fusion bekanntgegeben. Beide Unternehmen sind für individualisierte Logistiklösungen und -netzwerke bekannt und kooperieren bereits seit rund sieben Jahren eng mit einer komplementären Marktabdeckung in Europa. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein paneuropäisches Speziallogistikunternehmen, in dem beide Unternehmen ihr jeweiliges Know-how und Ländermarktexpertisen zusammenführen. So wollen beide Partner mit gebündelten Kompetenzen und Ressourcen ihren Kunden innovative Technologielösungen und ein noch breiteres Dienstleistungsportfolio bieten und ihnen damit neue Chancen eröffnen. Über die technischen Details des Zusammenschlusses und die wirtschaftlichen Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart.



Carousel Logistics und LSi Service Logistik individuell sind darauf spezialisiert, individuelle und schnelle Logistiklösungen mit höchsten Sicherheitsstandards umzusetzen, die von herkömmlichen Logistikanbietern mit Standardlösungen nicht realisiert werden können. Das gilt beispielsweise für Ersatzteillieferungen in Bereichen wie der Hochtechnologie und Forschung, dem Retourenmanagement und reicht bis zur vollständigen Übernahme aller Servicedienstleistungen für Kunden als outgesourcte Logistikeinheit. Die Kunden von LSi werden von einem außergewöhnlichen, qualitativ hochwertigen Vertriebsnetzwerk in Großbritannien profitieren, während die Kunden von Carousel Zugang zu einer Brandbreite innovativer sowie individualisierter Lösungen in Regionen wie Spanien, Polen, Deutschland und der Schweiz, erhalten werden. Beide Unternehmen verfügen über große Expertise in der Zollabfertigung, für den Import- und Exportmarkt, ein Fachgebiet mit wachsender Bedeutung für alle EU-Unternehmen.



Reinhard Klausner bleibt Geschäftsführer der LSi und wird zukünftig auch im Board von Carousel Logistics vertreten sein. Der Marktauftritt wird auch zukünftig unverändert unter der Marke LSi erfolgen, in dem bestehenden operativen Team des Unternehmens wird es keine Veränderungen geben.



Graham Martin, CEO von Carousel kommentiert wie folgt: "Der Zusammenschluss beider Unternehmen wurde in Anbetracht der gegenwärtigen Veränderungen in Europa genau zum richtigen Zeitpunkt vereinbart. Als eigenständige Unternehmen bieten bereits heute beide Partner personalisierte Lösungen mit derselben Leidenschaft für Exzellenz an. Uns verbindet das Ziel, für und mit unseren Kunden die bestmöglichen Logistiklösungen auch unter schwierigsten Anforderungen zu realisieren. Während unserer Zusammenarbeit stellten wir fest, dass wir jeweils einzeln bereits hervorragend, jedoch zusammen noch leistungsfähiger aufgestellt sein werden. Die Zusammenführung von Know-how und Infrastrukturen schafft die Voraussetzungen dafür, unseren Kunden künftig noch bessere Lösungen und Möglichkeiten anbieten zu können."



Reinhard Klausner, Geschäftsführer von LSi Logistik Service individuell sagte: "Wir freuen uns über diesen Schritt. Carousel und LSi sind beide Experten in ihren Märkten und arbeiten bereits heute für gemeinsame Kunden. Wir haben dieselbe DNA, wenn es darum geht, hochqualitative, kundenorientierte Logistik ohne Kompromisse zu liefern. Mit Graham Martin und seinem Team arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich und bestens zusammen. Daher ist dieser Zusammenschluss ein logischer nächster Schritt, der unseren Kunden vielversprechende neue Möglichkeiten eröffnet. Mit der Zusammenlegung unserer Netzwerke, dem gewachsenen Know-how beider Unternehmen, der Erfahrung in lokalen Märkten und mit führenden Technologien sind wir sicher, dass wir ein einzigartiges Angebot und Leistungsspektrum dem Markt bieten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft."



- Ende -



Über Carousel



Carousel ist auf die Lieferung von personalisierten und innovativen Logistiksystemen für Organisationen, mit Vertriebs- und Lageranforderungen, die Standardleistungen übersteigen, spezialisiert. Anstatt feste Leistungen über Standardsysteme anzubieten, entwerfen Carousel-Berater maßgeschneiderte Leistungen, die über anspruchsvolle und flexible Technologien bereitgestellt und von einem engagierten Kundenerfahrungs-Team unterstützt werden. Weitere Informationen über Carousel finden Sie auf www.carousel.eu oder Sie folgen uns auf Twitter: @CarouselEU.



LSi GMBH



LSi Logistik Service individuell ist der Logistikspezialist, der seine Tätigkeiten auf den europäischen Expressversand von Ersatzteilen sowie auf anspruchsvolle Projektlogistik für wissenschaftliche Institute fokussiert. LSi steht für "Logistik Service individuell" und wurde im Jahr 2000 von Reinhard Klausner gegründet. In der Projektlogistik transportiert LSi weltweit Ausrüstungs- und Messinstrumente für wissenschaftliche Expeditionen und Forschungsreisen. Kampagnenorte liegen vielfach in abgelegenen Regionen. LSi sorgt für den optimalen Hin- und Rücktransport sowie für sämtliche Zolldeklarationen innerhalb der (temporären) Ein- und Ausfuhrbestimmungen. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Kirchheim bei München unterhält drei weitere Standorte in Frankfurt am Main, Barcelona/Spanien sowie Breslau/Polen. Zu den Kernmärkten im Expressversand gehören die Schweiz, Spanien, Portugal, UK, Irland, Norwegen, Polen, Tschechien, Slowakei, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien.



Weitere Informationen über LSi finden Sie unter http://lsi-logistik.com/



OTS: LSi Logistik Service individuell newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127473 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127473.rss2



Pressekontakt: LSi GmbH: Hartmut Schultz Kommunikation GmbH Tel. +49 (89) 99 24 96 20 office-de@schultz-kommunikation.com



Carousel Logistics: Alice Baker Tel.: 01795 508007 Alice.Baker@carousel.eu