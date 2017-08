Die Auftragsbücher der deutschen Maschinenbauer füllen sich. Gerade die starke Nachfrage aus dem Ausland ist eine treibende Kraft. Die Zuversicht in der Branche wächst.

Deutschlands Maschinenbauer gehen dank starker Nachfrage aus dem Ausland mit gut gefüllten Auftragsbüchern in die zweite Jahreshälfte 2017. Produktion und Export zogen in den vergangenen Monaten an, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. "Die Unternehmen sind gut ausgelastet. Sie produzieren deutlich mehr", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

In den ersten sechs Monaten gingen vier Prozent mehr Bestellungen bei der exportorientierten ...

