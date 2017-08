Sommerliche Hitze in der Stadt, das heißt nicht nur Freibadwetter und volle Straßencafés. Für alte und kranke Menschen, für kleine Kinder steigt das gesundheitliche Risiko. Doch es gibt auch Schutzmaßnahmen.

Wieder einmal sind auf der Landkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Teile Deutschlands lila eingefärbt. Lila, das heißt Hitzewarnung. Das heißt, es wird eine Wärmebelastung erwartet, die vor allem für gesundheitlich angeschlagene Menschen mit geschwächtem Organismus, Senioren und Kinder besonders schwere Auswirkungen haben kann. Damit die Warnstufe Eins herausgegeben wird, muss die gefühlte Temperatur zwischen 32 und 38 Grad betragen, sagt Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg.

Für die Warnstufe Zwei betrage die gefühlte Temperatur 38 Grad. Mit den tatsächlichen Werten des Thermometers stimmt dies nicht unbedingt überein, denn auch Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonnenstrahlung spielen eine Rolle im Wärmeempfinden der Menschen. Ist es feucht-warm und schwül, können 28 oder 30 Grad als wesentlich wärmer empfunden werden. Für die Schwellenwerte der Hitzewarnungen wurde untersucht, wie die Sterberaten bei bestimmten Wetterbedingungen zunehmen - und das kann beträchtlich sein. "Bei 32 Grad nimmt die Morbidität (Sterblichkeit) etwa über fünf Prozent zu, bei 38 Grad nimmt sie elf Prozent und mehr zu", erläutert Matzarakis.

Die Warnungen sollen also nicht die Freude am Sommer vermiesen, sondern zu angemessenem Verhalten und Schutzmaßnahmen aufrufen. Dazu gehört etwa, viel zu trinken, möglichst leicht zu essen, in der größten Hitze Aufenthalte im Freien und körperliche Aktivitäten nach Möglichkeit zu meiden. Besonders heftig können die Auswirkungen von Hitze in Ballungszentren und Innenstädten sein, weil sich dort die Wärme staut. ...

