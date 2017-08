Berlin (ots) - Wie komme ich eigentlich zum Flughafen? Wie viel kostet es und vor allem wie viel Zeit muss ich einplanen? Wenn ich nicht auf das Auto oder das Taxi angewiesen sein möchte, ist die Auswahl der Verkehrsmittel groß - der Vergleich aber mitunter schwierig.



Die Reiseplattform GoEuro hat die wichtigsten Flughäfen Europas untersucht und in Bezug auf deren Erreichbarkeit miteinander verglichen. Als Vergleichskriterien dienten die Entfernung des Flughafens zum Stadtzentrum, die Fahrtdauer mit dem jeweils schnellsten Verkehrsmittel und der dazugehörige Preis für ein Ticket. Die daraus resultierenden Ergebnisse entscheiden über die abschließende Platzierung.



Im Ranking der am besten erreichbaren Flughäfen Europas schneiden die deutschen Kandidaten insgesamt gut ab. Gleich vier deutsche Flughäfen schaffen es in das finale Top 10-Ranking. Dies sind die Airports von Frankfurt (Platz 5), Nürnberg (Platz 6), Köln/Bonn (Platz 7) sowie Leipzig-Halle (Platz 9). Am schlechtesten schneidet der Flughafen München unter den deutschen Kandidaten ab und landet europaweit nur auf Platz 58.



Interessant ist auch ein Blick auf die einzelnen Kriterien des Rankings. In Sachen Fahrtdauer vom Stadtzentrum zum Flughafen erreicht der Airport Düsseldorf europaweit Platz 2, da man mit dem ICE gerade einmal 6 Minuten braucht. Dafür schlagen hier wiederum Fahrtkosten von 8 EUR auf der Minusseite zu buche. Der Flughafen Berlin-Tegel befindet sich in der Kategorie Fahrtdauer trotz geringer Entfernung zum Stadtzentrum zwar nur auf Platz 32, kann sich am aber im Gesamtranking durch relativ günstige Ticketpreise von 2,80 EUR noch auf den 20. Rang vorschieben.



Der Sieger des Rankings ist der Flughafen der französischen Stadt Nizza, gefolgt von den Airports Lanzarote und Birmingham. Alle drei weisen kurze Fahrtzeiten von 5 bis 10 Minuten auf. Auf lange Fahrtzeiten müssen sich Flugreisende z. B. beim Flughafen Frankfurt-Hahn und einigen Londoner Flughäfen einstellen. In London ist man nach Luton oder Stansted eine Stunde unterwegs, von Frankfurt am Main zum Flughafen Frankfurt-Hahn sogar 85 Minuten.



Das vollständige Ranking mitsamt der Infografik gibt es unter www.goeuro.de/fluege/flughaefen.



Über GoEuro



GoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zu buchen. In Partnerschaft mit mehr als 500 europäischen Transportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz und einfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort.



Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombinierten Teilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen und Vergleichen dutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. Mit GoEuro ist Reisen einfach, flexibel und persönlich.



Beim Reise-Startup mit Sitz in Berlin arbeiten momentan mehr als 200 Mitarbeitende aus über 40 Ländern. Im Oktober 2016 erhielt GoEuro eine Investition von insgesamt 70 Millionen US-Dollar von Investoren rund um Silver Lake Kraftwerk und Kleiner Perkins Caulfield & Byers.



OTS: GoEuro Travel GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110436 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110436.rss2



Pressekontakt: Stephanie Schlanert stephanie.schlanert@goeuro.com



Henning Gruse henning.gruse@goeuro.com



Telefon: +49 30 - 5770 27170