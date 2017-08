Reverse-Bonus - Für den Fall, dass der DAX-Rekord so schnell nicht erreicht wird!

Richard Pfadenhauer,

Die Berichtssaison fällt bisher mehrheitlich gut aus. Dennoch gehen DAX® & Co auf Tauchstation. Der starke Euro drückt ebenso auf die Stimmung wie die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Russland und die internen Querelen in Washington. Die letzte Konsolidierungsphase ist inzwischen schon zwei Jahre her. Viele Investoren richten sich daher inzwischen auf einen holprigeren Kurs ein.

Mit Aktien gewinnen Anleger nur, wenn der Kurs steigt oder eine Dividende gezahlt wird. Mit so genannten Reverse-Bonus-Cap-Zertifikaten haben Investoren die Chance auf eine Rendite, wenn die zugrundeliegende Aktie seitwärts pendelt oder nachgibt. Produkte auf vier Aktien stechen dabei besonders ins Auge.

Beispiel: VW (Vz.)

Das unten stehende Reverse-Bonus-Cap-Zertifikat ist mit einer Barriere bei EUR 150 und einem Cap-Level (untere Kursgrenze) bei EUR 120 ausgestattet. Das Reverse-Level wurde bei EUR 160 festgelegt. Notiert die Aktie von VW (Vz.) bis zum finalen Bewertungstag am 12. Dezember 2017 stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 4. Der Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Cap multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (160-120)*0,1 = 4.

Wird hingegen die Barriere berührt oder überschritten erlischt die Chance auf die Bonuszahlung von EUR 4. Dann entscheidet der Schlusskurs am finalen Bewertungstag über die Rückzahlung. Liegt die Aktie oberhalb des Reverselevels erleidet der Anleger einen Totalverlust. Liegt die Aktie zwischen Reverselevel und Cap erhält der die Differenz aus Reverselevel und festgestellten Kurs. Notiert das Papier auf Höhe des Cap oder darunter bekommt er den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 4.

Charttechnischer Ausblick: VW (Vz.)

Widerstände: 150 Euro

Unterstützung: 120/130 Euro

Die Aktie von VW (Vz.) bildet seit Herbst 2015 einen Aufwärtstrend. Anfang des Jahres mündete die Aktie jedoch in eine Seitwärtsbewegung zwischen EUR 130 und EUR 150. Aktuell notiert das Papier an der Unterkante der Range. Kippt die Aktie unter EUR 130 droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von EUR 120. Solange die Unterstützung hält besteht hingegen die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis EUR 150.

VW (Vz.) in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.08.2012 - 01.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Reverse-Bonus-Cap Zertifikate für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung bzw. einen moderaten Rückgang der Aktie



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Bonuslevel / Cap (untere Kursgrenze) in EUR

Barriere in EUR

Reverselevel in EUR

maximaler Rückzahlungs-betrag in EUR Finaler Bewertungstag AXA HW3BM5 6,40 22,50 28,00 30,00 7,50 12.12.2017 Deutsche Bank HW3G2V 4,69 14,00 17,00 20,00 6,00 12.12.2017 K+S HW3BVR 4,33 22,50 26,00 27,50 5,00 12.12.2017 VW (Vz.) HW3GCS 7,32 120,00 150,00 200,00 8,00 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2017; 10:335 Uhr

Informationen rund um Reverse-Bonus-Cap Zertifikate finden sie hier als Broschüre oder Video. Weitere Produkte finden Sie unter: www.onemarkets.de

