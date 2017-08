München (ots) -



Kooperation mit der Flughafen München GmbH: DriveNow Elektroflotte kann an exklusiven Stationen in Rekordzeit geladen werden / Schnellladestandort ist mit 24 Ladepunkten der größte Deutschlands / DriveNow ist aktuell einziger Carsharing-Anbieter, der die Ladeinfrastruktur nutzt



DriveNow, das Carsharing-Joint Venture der BMW Group und der Sixt SE, kooperiert ab sofort mit der Flughafen München GmbH. Das Unternehmen hat am Parkhaus P20 die größte Schnellladestation Deutschlands in Betrieb genommen. DriveNow nutzt diese derzeit als einziger Carsharing-Anbieter. An den acht Ladepunkten, die exklusiv für DriveNow Fahrzeuge reserviert sind, können die 85 BMW i3-Modelle der Münchner Flotte in Rekordzeit geladen werden.



"Für uns sind die Schnellladesäulen nicht nur in technischer Hinsicht ein Meilenstein", sagt DriveNow Geschäftsführer Nico Gabriel. "Wir bietet an allen unseren Standorten Elektrofahrzeuge an und sehen gerade in solchen Infrastrukturprojekten einen wichtigen Faktor, um die Elektromobilität weiter voranzutreiben."



Die durchschnittliche Ladedauer eines BMW i3 von 0 auf 80 Prozent beträgt nur noch etwa 30 Minuten. Das Laden von 0 auf 100 Prozent dauert ca. anderthalb Stunden. Der Ladestandort des Herstellers ABB befindet sich im Parkhaus P20 auf Ebene 01 am Münchner Flughafen - in einem Sonderparkbereich, der ausschließlich dem Carsharing vorbehalten ist. Die Ladevorgänge können wie gewohnt auch von DriveNow Kunden mit der Ladekarte im Fahrzeug gestartet werden. Sie erhalten dafür 30 Bonusminuten.



Über DriveNow:



DriveNow, das Carsharing-Joint Venture der BMW Group und der Sixt SE, bietet in europäischen Metropolen hochwertige Premiumfahrzeuge der Marken BMW und MINI zur Miete nach dem Free-Floating Prinzip an. Die Fahrzeuge können innerhalb eines definierten Geschäftsgebietes stationsunabhängig angemietet und wieder abgestellt werden. Über 925.000 registrierte Kunden finden und reservieren die Fahrzeuge über die DriveNow App oder Website und können den Service städteübergreifend nutzen. DriveNow betreibt in den Städten München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Wien, London, Kopenhagen, Stockholm, Brüssel, Mailand und Helsinki eine Flotte von insgesamt rund 5.700 Fahrzeugen. An allen Standorten stehen den Kunden auch elektrische BMW i3 zur Verfügung. Mehrere wissenschaftliche Studien belegen die Substitution von mindestens drei privaten PKW durch ein DriveNow Fahrzeug. DriveNow trägt so zur Entlastung der Verkehrssituation in Städten bei.



