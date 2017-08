München/Düsseldorf (ots) - Die globale Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland eröffnet zum 01. August 2017 nach Berlin, Hamburg und München ein Büro in Düsseldorf. Hierzu nimmt Eversheds Sutherland drei Partner der renommierten Kanzlei Grooterhorst & Partner neu in die Partnerschaft auf. Der Standort startet mit einem Team von elf Anwälten, ein zügiger Ausbau des Büros ist geplant.



Mit dem Einstieg der in Düsseldorf fest verankerten Kanzlei Grooterhorst & Partner stoßen höchst angesehene Wirtschafts-, Immobilien- und Versicherungsrechtler zu Eversheds Sutherland, darunter der Gründungspartner und zukünftige Standortleiter Dr. Johannes Grooterhorst sowie Marc Christian Schwencke und Ralf-Thomas Wittmann als weitere Partner. Sie verstärken mit ihren Teams den Praxisbereich Immobilienwirtschaftsrecht und das Branchenteam Versicherungen.



Mit dem neuen Standort gewinnt Eversheds Sutherland strategische Nähe zu einer Vielzahl internationaler Mandanten am Wirtschaftsstandort Düsseldorf und im Rhein-Ruhr-Gebiet und kann dabei auf die Bekanntheit von Dr. Grooterhorst im Markt zurückgreifen. Es ist geplant, am Standort zügig ein Full-Service-Beratungsangebot mit anderen Rechtsgebieten zu errichten.



Dr. Johannes Grooterhorst ist im Markt für seine über 30-jährige immobilienrechtliche Expertise, insbesondere bei der Umsetzung großflächiger Einzelhandelsprojekte bekannt und genießt als Beiratsmitglied des German Council of Shopping Centers einen exzellenten Ruf. Er gilt außerdem als Spezialist für Manager- und Organhaftung sowie als Gesellschaftsrechtler und ist Mitglied der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). Marc Christian Schwencke ist ebenfalls im Immobilienrecht tätig, sein Fokus liegt im Bau- und Fachplanungsrecht. Ralf-Thomas Wittmann ist auf Versicherungsrecht und Konfliktlösung spezialisiert, mit Schwerpunkten auf Architekten- und Produkthaftung vertritt er Versicherungsnehmer aus dem In- und Ausland bei Großschäden vor deutschen Gerichten.



Mit der Eröffnung des Büros in Düsseldorf, verfügt Eversheds Sutherland weltweit über 63 Standorte in 30 Ländern und hat über 700 Partner, 34 davon in Deutschland. Der Start in Düsseldorf folgt auf den jüngsten Zusammenschluss von Eversheds Sutherland in Singapur und Brunei.



Über Eversheds Sutherland



Eversheds Sutherland zählt mit 2.300 juristischen Mitarbeitern und 63 Büros in 30 Ländern in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und den USA zu den weltweit größten Anwaltskanzleien. Eversheds Sutherland zählt zu den Top-Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index und wird regelmäßig für Innovationen und Mandantenservice ausgezeichnet.



Mit dem neuen Büro in Düsseldorf beraten in Deutschland mehr als 100 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare von Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München aus deutsche und internationale Mandanten in allen wesentlichen Gebieten des Wirtschaftsrechts.



Pressekontakt: Paul Heydari Eversheds Sutherland (Germany) LLP T: +49 89 54565-233 paulheydari@eversheds-sutherland.de



Katharina Schäfer Weber Shandwick Deutschland T: +49 221 949918-79 kschaefer@webershandwick.com