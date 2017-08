Berlin (ots) - Lachen liegt der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." am Herzen, deshalb fördert sie mit 86.500 Euro ROTE NASEN Clownvisiten für Kinder in vier Berliner Krankenhäusern.



Claus Gieschen ist Geschäftsführer von ROTE NASEN Deutschland e.V.: "Wir sind der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern sehr dankbar. In den Krankenhäusern sind Kinder aus vielen Ländern und mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen. Allen ist gemeinsam, dass sie auch in schweren Situationen lachen möchten, um dadurch seelischen Trost zu finden."



Durch die Förderung werden unter anderem Clownvisiten in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sankt Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof gesichert. "Ich finde es generell wichtig, dass Kinder im Krankenhaus nicht nur Schmerz und Leid erfahren, sondern auch etwas Positives mit ihrem Aufenthalt dort verbinden. Dafür ist die Arbeit der Clowns sehr wichtig", so Frau Dr. Beatrix Schmidt, Leiterin der Klinik. Gefördert werden auch Visiten in der Klinik für seelische Gesundheit im Kinder- und Jugendalter im Sankt Joseph Krankenhaus Tempelhof, im Sana Klinikum Lichtenberg und im Vivantes Klinikum Neukölln.



Die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e.V." hat sich zum Ziel gesetzt, durch Fördermaßnahmen unter anderem die Lebensperspektive von Kindern zu verbessern - national wie international. Bereits seit mehr als 20 Jahren unterstützt sie unterschiedliche gemeinnützige Organisationen. Weitere Informationen unter www.rtlwirhelfenkindern.de.



Über ROTE NASEN Deutschland e.V.



Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin, leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken und ihnen in schweren Zeiten Heiterkeit und neuen Mut zu schenken. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler.



ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International, die in zehn Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen. Derzeit schenken 26 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 35.000 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón.



