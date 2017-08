Saarbrücken (ots) - Fahrrad fahren, Bares sparen!



Abnehmen, während die Geldbörse zunimmt: Klingt nach einem lukrativen Workout, das bei Fahrradfahrern gut ankommt. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt wären 40 Prozent der Radfahrer bereit, für ein Fitnessprämienprogramm ihre Daten zum Radfahrverhalten zur Verfügung zu stellen.(1) Wer aufs Bike steigt - ob zur Arbeit oder auf einer Radtour - kann sich dafür von immer mehr Versicherungen zusätzlich motivieren lassen. In anderen Ländern gibt es diese Möglichkeit schon länger. Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt: "Wer für sein Fitness-Engagement belohnt werden will, wird inzwischen auch in Deutschland fündig, etwa in Form von gesundheitsfördernden Programmen oder Bonussystemen der Versicherer. Diese eignen sich hervorragend, um eine gesundheitsbewusste Lebensweise zusätzlich zu fördern." So bietet etwa CosmosDirekt mit dem Generali-Vitality-Programm erstmalig seinen Kunden die Möglichkeit an, bei gesundheitsbewusstem Verhalten eine Rückerstattung von Risikolebensversicherungsbeiträgen zu erhalten. Zusätzlich können Preisvorteile bei Kooperationspartnern erworben werden.



(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt, darunter 1.113 Fahrradfahrer.



