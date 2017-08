Das Polit-Theater in Washington stärkt den Euro. Eigentlich ein starkes Stück: Europa tut und tut und die Börsenkurse fallen, hingegen in New York folgt Allzeithoch auf Allzeithoch....Ist das gerecht, Robert Halver von der Baader Bank? Robert Halver schüttelt den Kopf. Die größte Volkswirtschaft der Welt verliere an Ansehen und Vertrauen. Deshalb sei der Dollar schwach, sagt er im Gespräch mit Antje Erhard. Der Vorteil des politischen Chaos in Washington sei jedoch, dass die FED die Zinsen nicht signifikant erhöhen müsse bzw. werde. Wie beurteilt Robert Halver die Auswirkungen des starken Euro auf die Märkte hier zu Lande? Wie fragil ist der DAX? Das und mehr hier im Gespräch.