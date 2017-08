Viele Banker in London befürchten, dass sie im Zuge des Brexit umziehen müssen. Die Frage ist, wohin. Die Deutsche Bank hat nun einen neuen Mietvertrag unterzeichnet - in London.

Es ist eine Nachricht, die Brexit-Befürworter in Großbritannien bejubeln: Die Deutsche Bank hat in London einen Vorvertrag für ein neues Hauptquartier unterzeichnet. Nur wenige Schritte vom derzeitigen Hauptgebäude mitten im Finanzdistrikt von London sollen die Banker von Deutschlands größtem Geldhaus zukünftig arbeiten. In der noch nicht gebauten Immobilie werden aller Voraussicht nach 43.600 Quadratmeter angemietet - mindestens, erklärte die Bank in einer internen Mitteilung an ihre Mitarbeiter, die dem Handelsblatt vorliegt.

Das neue Gebäude wird mit insgesamt gut 52.000 Quadratmetern Fläche sogar größer sein als die bisherige Londoner Zentrale namens Winchester House und größer als der bekannte Londoner Wolkenkratzer 30 St Mary Axe, besser bekannt als "The Gherkin" (die Gurke).

Im zweiten Halbjahr 2023 sollen die ersten Angestellten der Deutschen Bank umziehen, der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. "Die Deutsche Bank bekennt sich mit der neuen Zentrale zum Finanzplatz London und bekräftigt ihre Absicht, ...

