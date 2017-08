Es könnte die Trendwende sein - im zweiten Quartal haben Investoren mehr Geld in Finanz-Start-ups gesteckt. Eine Studie zeigt, welche Segmente besonders beliebt sind und warum einige Fintechs ihr Geschäftsmodell ändern.

Die Investitionen in Fintechs sind im zweiten Quartal weltweit stark gestiegen. So erhielten die Finanz-Start-ups in den vergangenen drei Monaten mehr als doppelt so viel Geld wie im ersten Quartal dieses Jahres. Das zeigt der aktuelle "Pulse of Fintech", den die Unternehmensberatung KPMG am Dienstag veröffentlicht hat. Insgesamt sind demnach rund 8,4 Milliarden Dollar in die jungen Unternehmen geflossen - mehr als zwei Milliarden davon wurden in Europa investiert. Insbesondere Private Equity sowie Fusionen und Übernahmen haben für eine Steigerung gesorgt.

Die neuen Zahlen könnten eine Trendwende anzeigen. Zuvor war seit längerer Zeit ein Rückgang der Investitionen zu beobachten: Bereits im vergangenen Jahr wurden weltweit nur 25 Milliarden Dollar in Fintechs investiert, während es 2015 laut KPMG noch 47 Milliarden waren. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte sich die Entwicklung fortgesetzt: Gerade mal 3,6 Milliarden wurden im Rahmen von etwa 260 Deals investiert - ein Rückgang von rund 20 Prozent gegenüber dem letzten Quartal ...

