Jetzt zu 100,50 EUR zeichnen und halbjährlichen Bonusbetrag von 2,25 EUR sichern - EURO STOXX 50® im Fokus der Anleger!

Etliche Schwergewichte aus dem EURO STOXX 50® haben den Index in den vergangenen Wochen deutlich belastet. Gerade von ihnen wird es abhängen, ob das Barometer für die europäischen Blue Chips sich stabilisieren kann.



Erfreuliche Nachrichten für die Aktionäre von Sanofi: Nach einem guten zweiten Quartal hat der französische Pharmakonzern die Prognose für den Gewinn je Aktie leicht angehoben. Daraufhin hat sich das Papier, das mit einem Indexgewicht von 4,0 Prozent das drittschwerste im EURO STOXX 50® ist, etwas von den Vier-Monats-Tiefs erholt. Deutlich unter Druck waren zuvor auch die Aktien etlicher anderer Schwergewichte aus dem Index. So war die Aktie des französischen Ölmultis Total seit Mitte Mai merklich im Rückwärtsgang. Mit den steigenden Ölpreisen bekommt sie nun allerdings allmählich etwas Rückenwind. Total ist mit 4,5 Prozent der schwerste Wert in dem Index vor Siemens (4,2 Prozent).



Belastet haben das Barometer zuletzt gerade die Unternehmen aus Deutschland, darunter Siemens, Bayer und SAP, die zu den Top 10 im europäischen Leitindex gehören. Siemens und SAP bekommen vor allem den starken Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar zu spüren. Die Bayer-Aktie ist abgerutscht, nachdem der Konzern wegen des schwachen Agrochemiegeschäfts in Brasilien und des schrumpfenden Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten in den USA eine Gewinnwarnung abgegeben hat. Etwas gestützt wird der Index hingegen von der Unilever-Aktie.





Express Pro-Zertifikat auf EURO STOXX 50® WKN: TD00S9







Der EURO STOXX 50® hatte zuletzt etlichen Gegenwind, gerade von Unternehmen aus Deutschland. Ob sie allmählich nach oben drehen und damit den Index beflügeln, könnte nicht zuletzt von der Entwicklung des Euros abhängen. Anleger können mit dem Express Pro-Zertifikat auf EURO STOXX 50® (WKN: TD00S9) die nachfolgende Strategie verfolgen.



Der Anleger erzielt im Falle der vorzeitigen Einlösung eine positive Rendite durch den Erhalt des Vorzeitigen Einlösungsbetrags zuzüglich des Bonusbetrags bzw. der Bonusbeträge. Der Vorzeitige Einlösungsbetrag zuzüglich des Bonusbetrags bzw. der Bonusbeträge ist höher als der Zeichnungspreis. Liegt der maßgebliche Kurs des EURO STOXX 50® an einem Bewertungstag auf oder über der für den betreffenden Bewertungstag festgelegten Einlösungsschwelle, erfolgt die vorzeitige Einlösung. Wurde das Express Pro-Zertifikat nicht vorzeitig eingelöst, hängt dessen Einlösung am 11.08.20 (Letzter Einlösungstermin) vom maßgeblichen Kurs des EURO STOXX 50® am 04.08.20 (Letzter Bewertungstag) ab. Während der Laufzeit zahlt der Emittent dem Anleger - unabhängig vom Kursverlauf des EURO STOXX 50® - an den halbjährlichen Zahltagen jeweils 2,25 EUR (Bonusbetrag) je Express Pro-Zertifikat.





Wann erleidet der Anleger einen Verlust?



Notiert der EURO STOXX 50® bis zum 04.08.20 (Letzter Bewertungstag) auch nur einmal auf oder unter der Barriere und zudem am 04.08.20 (Letzter Bewertungstag) unter der Netto-Verlustschwelle, erhält der Anleger den dann berechneten Einlösungsbetrag. Der Einlösungsbetrag beträgt in diesem Fall weniger als 100,00 EUR. Der Anleger erleidet ohne Berücksichtigung der Bonusbeträge einen Totalverlust, wenn der EURO STOXX 50® am 04.08.20 (Letzter Bewertungstag) bei 0,00 Pkt. notiert.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC