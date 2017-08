Mit Gewinnen dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Von rundum freundlichen Vorgaben berichten Teilnehmer. In Asien und Europa sind Aktien gefragt, wobei vor allem die starken Rohstoffpreise und gute Unternehmenszahlen die Kauflaune befördern. "Aktien bewegen sich in einem ergebnisgetriebenen Markt, und die Überraschungen liegen auf der positiven Seite", sagt Chefaktienstratege Terry Sandven von U.S. Bank Wealth Management. Ein freundliches Signal kam am Dienstag zum Beispiel vom Ölgiganten BP, der wieder zur Profitabilität zurückgekehrt ist, was den Öl- und Gassektor in Europa um 1,4 Prozent treibt. Neben den Unternehmensberichten haben auch Konjunkturdaten überzeugt, so die Einkaufsmanagerindizes in China vom Montag und Dienstag.

Vor Börsenstart werden in den USA noch die Persönlichen Ausgaben und Einkommen publiziert, außerdem werden Pfizer und Sprint ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Besonders spannend wird es nach Börsenschluss, wenn der Technologiegigant Apple seinen Quartalsbericht vorlegt. Die Aktie von Pandora Media legt vorbörslich 2,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertroffen, allerdings musste der Internetradioanbieter im Zuge einer "Optimierung der Profitabilität" einen Rückgang seiner Zuhörer hinnehmen. Aufwärts könnte es auch mit dem Kurs von Texas Roadhouse gehen. Die Steakhauskette hat die Umsatzerwartungen übertroffen. Texas Roadhouse wusste zudem mit dem Ausblick zu gefallen, während die Restaurantmarge erneut unter steigenden Löhnen litt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.