Über 3.000 Athleten, die 2017 an den Weltmeisterschaften in London teilnehmen, werden auf den neuesten Leichtathletiktrainingslösungen von Technogym trainieren



Technogym, ein weltweit führendes Unternehmen für Fitnessgeräte und Wellness-Lösungen, ist zum offiziellen Lieferanten der Leichtathletik-Weltmeisterschaft und der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die in diesem Sommer in London stattfinden, ernannt worden.



Das Ereignis - Londons größtes Sportereignis seit den Olympischen Spielen 2012 in London - wird mehr als 3.000 Weltklasse-Athleten aus mehr als 200 Ländern nach London bringen, die bei 30 Veranstaltungen über 20 actiongeladene Tage während der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft (14. bis 23. Juli) und der Leichtathletik-Weltmeisterschaft (4. bis 13. August) gegeneinander antreten werden.



Technogym hat die Übungsstätten der Sportler mit modernster Kardio-, Krafttraining- und funktioneller Ausstattung ausgerüstet, die erstklassige Trainingsmöglichkeiten für die Athleten im Vorfeld und während der WM bieten.



Zu den innovativen Technogym-Geräten, auf denen die Athleten trainieren werden, gehört das gerade erst freigegebene SKILLROW: die erste Ruder-Anlage für Innenräume zur Verbesserung der anaeroben Leistung, der aeroben Kapazität und der neuromuskulären Fähigkeiten, SKILLMILL: ein nicht-motorisiertes Produkt für Funktionstraining speziell für die sportliche Leistungssteigerung, und Kraftgeräte von Pure Strength.



Als Zulieferer für die letzten sechs Olympischen Spiele von Sydney 2000 bis Rio 2016, die Commonwealth Games in Glasgow 2014 und, wie vor kurzem erst ernannt, als offizieller Lieferant für die Gold Coast Commonwealth Games 2018, ist Technogym international anerkannt und setzt die Maßstäbe für sportliches Training, Rehabilitation und Wellness.



Nerio Alessandri, Gründer und CEO von Technogym, fügte hinzu: "Wir sind stolz auf unsere Ernennung als der offizielle Fitness-Ausrüster für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Dank unserer langjährigen Verbindung mit dem Spitzensport und unserem engagierten Team für Forschung und Entwicklung hat es sich Technogym zur Aufgabe gemacht, die fortschrittlichsten Ausrüstungen und Technologien für sowohl die besten Sportler der Welt als auch die "alltäglichen Champions" zu entwickeln, die in mehr als 80.000 von Technogym ausgestatteten Wellness-Centern und Fitness-Einrichtungen in der Welt trainieren."



