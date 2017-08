Liebe Trader,

Dienstag früh hat der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) Daten zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und sieht sich für das Jahr 2017 weiter auf Kurs. Zugleich setzte sich die Aktie an die Dax-Spitze - charttechnisch ein bitter nötiger Schritt! Denn bisher machte der Kursverlauf keinen soliden Eindruck, das Wertpapier von Fresenius Medical Care drohte in den vergangenen Tagen nämlich unter eine wichtige Unterstützung bestehend aus dem EMA 200 durchzurutschen, doch die heute vorgelegten Zahlen konnten intraday für eine kurzeitige Wende sorgen - vielleicht startet jetzt sogar eine mehrtägige Erholungsbewegung und kann entsprechend auf der Oberseite nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Die zwischengeschaltete Korrektur seit Mitte Juni könnte mit dem heutigen Handelstag ein schnelles Ende finden, was die bisherige große Tageskerze eindrucksvoll demonstriert. Direkte Kursgewinne zurück an den EMA 50 bei aktuell 83,48 Euro könnten jetzt folgen, darüber geht es jedoch bis maximal 84,00 Euro weiter rauf. Dort begrenzt nämlich der kurzfristige Abwärtstrendkanal seit den Jahreshochs das Aufwärtspotential. Bei einer Fortsetzung der Erholung bis zu den Jahreshochs bei 89,22 Euro kann sogar eine noch viel höhere Rendite erzielt werden - ein Ausbruch über 84,00 Euro vorausgesetzt. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch unterhalb der Marke von 79,80 Euro bewegen, darunter ist nämlich mit einem fortgesetzten Abverkauf auf 77,40 Euro zu rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 80,54 Euro

Kursziel: 83,48 / 84,00 Euro

Stopp: < 79,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,74 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius Medical Care KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 80,54 Euro; 12:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

